Novo furo de água é "ajuda significativa", mas autarca alerta que cortes em Almada vão continuar

A presidente da Câmara Municipal de Almada admite que o novo furo de captação de água subterrânea que entrou em funcionamento no concelho vai dar uma "ajuda significativa", mas alerta que os cortes programados vão continuar.

Em entrevista à Renascença, Inês de Medeiros avisa que "é importante não haver já grandes entusiasmos".

"Temos que manter as medidas tal como temos feito, com cortes programados, para que as pessoas saibam exatamente quando é que vão acontecer, até conseguirmos ter um nível nos nossos reservatórios que nos permita gerir eficazmente a rede e não por em causa a estrutura", refere a autarca, depois de sucessivas falhas de água no concelho nos últimos dias.

O novo furo vem reforçar o abastecimento de água em 60 metros cúbicos por hora e a entrada em funcionamento acontece antes do previsto, que era para o final do mês de julho.

Ainda assim, Inês de Medeiros avança que, apesar da "ajuda significativa" deste novo furo, as medidas implementadas até ao momento "já estão a surtir o seu efeito".

Em comunicado, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) referem que a antecipação do novo furo foi possível após a aceleração dos trabalhos de instalação e ligação à rede, bem como dos ensaios e verificações técnicas necessários para garantir a segurança e a qualidade da água fornecida à população.

Os SMAS de Almada têm ainda em curso outras intervenções destinadas a aumentar a capacidade de resposta da rede e a reforçar o sistema de abastecimento de água no concelho, depois de ter sido ativado na segunda-feira o plano de contigência e ter sido criado um gabinete de crise.