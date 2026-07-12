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Resgatadas duas pessoas numa cratera geológica na ilha de São Miguel

12 jul, 2026 - 23:05

O resgate para o areal foi feito pelos bombeiros, com recurso a uma embarcação.

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Duas pessoas foram resgatadas na tarde deste domingo no Buraco de São Pedro, uma cratera geológica costeira, na ilha de São Miguel, nos Açores, desconhecendo-se as causas na origem da ocorrência, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (ANM).

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 14:58, através de populares que se encontravam na zona, e de imediato foram ativados tripulantes da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e do projeto "SeaWatch".

O resgate para o areal foi feito pelos bombeiros, com recurso a uma embarcação, segundo a Autoridade Marítima, indicando que as duas pessoas estavam "bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica".

O Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência, acrescenta.

O Buraco de São Pedro localiza-se localizado na freguesia dos Fenais da Luz, no concelho de Ponta Delgada.

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  • 12 jul, 2026
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