Correção dos exames nacionais. "Não sei se vai ser possível"

Os professores corretores dos exames nacionais continuam a lutar contra o tempo para garantir que as avaliações serão afixadas na sexta feira, mas muitos duvidam de que seja possível.

"Não sei se vai ser possível. Sei que tenho colegas muito aflitos, porque muitas das questões deles não estão a ser resolvidas nos fóruns, principalmente no que diz respeito a páginas incompletas, respostas incompletas. E não há respostas oficiais do fórum", diz à Renascença João Francisco Silva, professor de Português, avaliador e membro do Movimento Escola Pública.

"O fórum diz para aguardar, para aguardar... Neste momento, há um vazio, ninguém se responsabiliza", diz o docente.

"No ano passado, tínhamos 50 provas para classificar, fazíamos essa gestão, sabíamos que não existiam mais provas do que aquelas. Neste momento, não fazemos a mínima ideia de quantas são. O testável passou de 80 para 140, para 178, para 189 e para 201. De facto, estou com receio de que amanhã voltem a aumentar. Não fazemos ideia e isso é uma total desconsideração para com os docentes", acrescenta João Francisco Silva.



"Temos que fazer a nossa gestão fruto da incompetência superior", desabafa.

Sobre o pagamento das horas extraordinárias, João Francisco Silva diz que "não é nenhuma benesse" porque "as horas extraordinárias são de lei".

"No contrato coletivo de trabalho está consignado que trabalho extraordinário é pago. Viver de dizer isto, engalanar-se, dizendo que é um grande feito, um grande sacrifício, não", critica.

"Eles estão apenas a cumprir a lei. Não entendo o porquê de lançar esta campanha grandiosa que, honestamente, só empobrece quem está a gerir", remata o professor.