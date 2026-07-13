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Cuidado a reservar alojamento nas férias: PSP e Airbnb alertam para aumento de burlas

13 jul, 2026 - 15:57 • Lusa

Com o aumento das reservas de verão, burlões recorrem a páginas falsas e pedidos de pagamento fora das plataformas oficiais.

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a plataforma eletrónica de alojamentos Airbnb alertaram esta segunda-feira para o aumento de burlas, em período de férias de verão, com alojamentos "online", deixando recomendações para que as reservas sejam feitas em segurança.

Em comunicado, a PSP refere que com o aumento das reservas, os burlões estão a direcionar cada vez mais os seus esquemas para viajantes de todas as idades e perfis em Portugal.

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De acordo com a polícia, muitos consumidores que procuram férias ou alojamentos "online" encontram "websites" falsos que imitam plataformas legítimas ou com pedidos de pagamento fora das plataformas oficiais.

"Sensíveis ao preço e atentos às promoções, muitos viajantes portugueses podem tornar-se alvos fáceis para burlões que exploram a diferença entre aquilo que desejam e aquilo que podem gastar. Assim, as férias de verão podem deixar de ser uma experiência de descoberta para passarem a ser definidas apenas pelo preço", realça a PSP.

Na nota, a PSP e a Airbnb (plataforma "online" para encontrar e reservar alojamentos) recomendam aos consumidores que nunca cliquem em ligações fraudulentas e anexos enviados por "e-mail" ou mensagem, que são frequentemente utilizados para encaminhar os utilizadores para páginas falsas que imitam empresas legítimas.

"Para maior segurança, utilize a aplicação Airbnb ou aceda diretamente ao "website" oficial da plataforma", refere a PSP, alertando que as páginas falsas podem conter erros gramaticais, de pontuação ou tempos verbais, que indicam que foram utilizados tradutores.

A PSP e a Airbnb aconselham também os consumidores a denunciarem sempre suspeitas de burla, a guardar trocas de "e-mails", mensagens, fotos trocadas com o anunciante a apresentar queixas junto das autoridades.

Recomendam igualmente os consumidores a desconfiarem de ofertas demasiado baratas ou de pedidos de pagamento elevados, a não realizar pagamentos por transferências bancárias diretas e a usar plataformas de confiança para reservar, comunicar e pagar.

"Na Airbnb, todas as reservas incluem o AirCover, que garante apoio caso exista um problema significativo com o alojamento que o anfitrião não consiga resolver, incluindo a possibilidade de encontrar uma alternativa semelhante ou receber um reembolso", é referido na nota.

A PSP e a Airbnb recomendam ainda o uso de palavras-passe diferentes e a ativação da autenticação multifator.

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