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Castro Daire

Dois mortos e criança ferida com gravidade em despiste de moto-quatro

13 jul, 2026 - 22:37 • Redação, com Lusa

Criança de oito anos foi transportada de helicóptero para o Hospital de Coimbra. Vítimas mortais são a mãe, de 47 anos, e o pai, de 48 anos.

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Uma mulher, de 47 anos, e um homem, de 48 anos, morreram esta segunda-feira na sequência de um despiste de uma moto-quatro em Castro Daire, no distrito de Viseu, que causou ainda ferimentos graves numa criança de oito anos, adiantou fonte da GNR.

O alerta foi dado pelas 19h56 para um despiste de uma moto-quatro em Gosende, concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu.

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Fonte da GNR de Viseu indicou à Lusa que o acidente resultou em dois mortos, uma mulher de 47 anos e um homem de 48 anos. As vítimas mortais são a mãe e o pai da criança, de acordo com o Jornal de Notícias.

O despiste provocou ferimentos graves numa criança de oito anos, que foi assistida no local e depois transportada de helicóptero para o Hospital de Coimbra.

As causas do acidente estão a ser investigadas, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Castro Daire, do INEM e da GNR, num total de 29 operacionais apoiados por nove viaturas e o helicóptero do INEM.

[notícia atualizada às 00h54, de 14/07/2026]

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