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Falhas de água em Almada. Hotelaria sofre com "cancelamentos, saídas antecipadas e reclamações"

13 jul, 2026 - 19:24 • João Maldonado

Associação da Hotelaria de Portugal explica que hotéis estão a tentar soluções à medida que os dias avançam. Deixa críticas à falta de avisos sobre o que diz ser uma “situação crónica” do município.

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Perante as dificuldades no abastecimento de água em Almada, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) explica que o setor da região atravessa agora problemas de cancelamentos.

A vice-presidente executiva AHP, Cristina Siza Vieira, sublinha à Renascença que os hotéis vão gerindo, no dia a dia, as reservas, abrindo aos hóspedes a hipótese de alterar as datas que tinham inicialmente previsto. “Ver se conseguem, como noutras circunstâncias, adiar a reserva e evitar o cancelamento absoluto. Oferecer um dia extra, mais alguma coisa no pacote. Quando já não é possível naturalmente devolvem o dinheiro da reserva”, salienta.

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Relativamente às reclamações que vão também surgindo, é dada “nota de que a responsabilidade e a resposta não pode vir da unidade hoteleira”, refere a representante da associação, lamentando que “lá se vai gerindo entre cancelamentos, saídas antecipadas e reclamações”. De acordo com a Associação da Hotelaria de Portugal, ainda não é possível calcular os impactos económicos destas falhas de água.

Cristina Siza Vieira fala num “problema crónico” do município de Almada, que “já vinha a dar sinal há bastante tempo”.

Deixa críticas ao facto de os hotéis não terem sido alertados destes constrangimentos com mais tempo para poder reagir: “Não ter havido comunicação prévia para que as unidades possam antever medidas de redução do impacto, informar os hóspedes, gerir os recursos é algo bastante inaceitável”.

O cenário é, porém, neste momento de “maior tranquilidade”, assume, na medida em que “os cortes que estão previstos são durante a noite”.

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