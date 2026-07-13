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Incêndios: Fogo obriga a corte do trânsito no IP3 entre Tondela e Santa Comba Dão

13 jul, 2026 - 16:42 • Lusa

Fogo terá sido provocado por um veículo pesado. Trânsito está a ser desviado para a EN2 nos dois sentidos.

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O Itinerário Principal 3 (IP3) está cortado entre os nós de Adiça, em Tondela, e de Santa Comba Dão, desde as 15h10, devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Um veículo pesado que circulava no IP3, na direção Viseu-Coimbra, foi provocando vários focos de incêndio durante as travagens e fomos obrigados a cortar a via nos dois sentidos", explicou a mesma fonte.

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O corte ocorreu às 15h10 e o trânsito está a ser desviado, nos dois sentidos, para a Estrada Nacional 2 (EN2), entre os nós de Adiça, no concelho de Tondela, e de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.

O incêndio em mato mobilizava, pelas 16h20, 65 operacionais, apoiados por 13 veículos e dois meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio foi dado na freguesia de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, no concelho de Santa Comba Dão, distrito de Viseu.

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