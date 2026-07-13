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Incêndios: IP3 reabre ao trânsito entre Tondela e Santa Comba Dão

13 jul, 2026 - 16:42 • Lusa

Fogo terá sido provocado por um veículo pesado. Trânsito foi desviado para a EN2.

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O Itinerário Principal 3 (IP3) reabriu ao trânsito pelas 17h10, entre os nós de Adiça, Tondela, e de Santa Comba Dão, após corte devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

“O IP3 reabriu ao trânsito pelas 17h10”, informou à agência Lusa fonte da GNR.

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O trânsito estava cortado nos dois sentidos no IP3 desde as 15h10, depois de um veículo pesado que circulava nessa via, na direção Viseu - Coimbra, ter “provocado vários focos de incêndio, aquando das travagens” realizadas.

O corte ocorreu pelas 15h10 e o trânsito, em ambos sentidos, foi desviado pela Estrada Nacional 2 (EN2).

O incêndio em mato estava a mobilizar, pelas 17h30, segundo a página oficial da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 43 operacionais, apoiados por 11 veículos.

O alerta do incêndio foi dado para a freguesia de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, em Santa Comba Dão, distrito de Viseu.

[notícia atualizada às 18h01, de 13/07/2026]

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