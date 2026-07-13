Incêndios: oito concelhos de Vila Real e Bragança em perigo máximo esta segunda-feira

Oito concelhos dos distritos de Vila Real e Bragança estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A autoridade meteorológica coloca ainda mais de 80 concelhos do continente em perigo muito elevado ou elevado, num dia marcado por temperaturas até aos 31 graus.

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O aviso de perigo máximo abrange o concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, e os concelhos de Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Alfândega da Fé, Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso, no distrito de Bragança.

Além destes oito concelhos, o IPMA mantém mais de 80 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Beja, Portalegre e Faro em perigo muito elevado ou elevado de incêndio rural.

O índice de perigo de incêndio rural é calculado pelo IPMA com base em fatores como a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a precipitação registada nas últimas 24 horas. A classificação tem cinco níveis: reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul. Está também prevista a possibilidade de precipitação fraca no litoral a norte do Cabo de Sines, bem como vento fraco a moderado do quadrante oeste e neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo no interior.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 11 graus, na Guarda, e os 18 graus, em Lisboa. As máximas vão oscilar entre os 23 graus, no Porto e em Viana do Castelo, e os 31 graus, em Évora e Castelo Branco.