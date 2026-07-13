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PJ detém homem suspeito de violar e agredir ex-companheira em Loulé

13 jul, 2026 - 14:51 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 36 anos, terá mantido a vítima em situação de violência doméstica durante vários meses. Foi detido após alegadamente voltar a violá-la e será presente a primeiro interrogatório judicial.

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Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas dos crimes de violência doméstica e violação da ex-companheira, no concelho de Loulé.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Diretoria do Sul da PJ refere que a detenção ocorreu no passado dia 11 de julho, na sequência de uma investigação iniciada no início deste mês, após uma denúncia de violação.

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Segundo a PJ, a vítima era alvo de violência doméstica desde setembro de 2024, tendo sofrido vários episódios de agressões físicas, alguns dos quais obrigaram a internamento hospitalar. A investigação aponta que a violência se agravou a partir de abril de 2025, após o anúncio de uma gravidez, prolongando-se até à separação do casal, em dezembro do ano passado.

A polícia suspeita que, para consumar a violação que motivou a investigação, o homem entrou durante a madrugada na residência da ex-companheira, empunhando uma arma, imobilizou-a e obrigou-a a manter relações sexuais contra a sua vontade, colocando-se depois em fuga.

As diligências realizadas pela Polícia Judiciária permitiram recolher indícios considerados suficientes para a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

No dia em que foi detido, o suspeito terá voltado a intercetar a ex-companheira na via pública, exibindo uma arma e coagindo-a a entrar na residência de uma vizinha. A mulher conseguiu alertar a Guarda Nacional Republicana (GNR), que deslocou meios ao local e cercou o imóvel.

De acordo com a PJ, o homem barricou-se no interior da habitação e, recorrendo à arma, voltou a obrigar a vítima a manter relações sexuais. Após os factos, tentou fugir por uma janela, mas acabou intercetado pelos militares da GNR, ainda na posse da arma.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A investigação prossegue sob a direção da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, sendo o inquérito titulado pelo DIAP de Loulé.

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