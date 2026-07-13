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Politécnicos acreditam que calendário do novo ano letivo será cumprido

13 jul, 2026 - 06:00 • Carla Fino , Raul Santos

Vice-presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) diz que calendário do novo ano poderá ser ajustado, mas mantém a confiança de que os prazos serão cumpridos.

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Os institutos politécnicos admitem fazer ajustes no calendário do ano letivo, embora o Ministério da Educação não tenha dado sinais de que o calendário previsto vai falhar.

"Até à data de hoje, nunca nos foi colocada, pela tutela ou pelo senhor ministro, a possibilidade de o calendário de candidaturas e, depois, o das matrículas ser alterado", diz à Renascença a vice-presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Ângela Lemos.

"Não temos qualquer indício de que o calendário não vai poder ser cumprido porque, com este adiamento até dia 17 e com a segunda fase na semana seguinte, consegue-se cumprir o calendário", reforça a dirigente do CCISP.

Ainda assim, é certo que qualquer eventual atraso implicará alterações: "Neste momento, começamos a fazer os contratos para os professores convidados e, portanto, se o ano letivo andar mais uma semana ou 15 dias, ou três dias que seja, ter-se-á de ajustar os contratos. Em relação às entradas nas residências, a mesma coisa: poderemos programar para uma determinada data e os alunos acabarem por vir mais tarde."

"Estou em querer e estamos todos com esperança de que o senhor ministro e a estrutura, o Eduqa, consigam reorganizar o calendário dos exames e responder de forma positiva, de maneira a não interferir no calendário de candidaturas do ensino superior", remata Ângela Lemos.

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