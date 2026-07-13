Professores convocados à última hora para corrigir exames até terça-feira

Com mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos do 11.º e 12.º anos, estarão então por corrigir cerca de 20 mil provas, mas ainda há professores a ser convocados para realizar esse trabalho.

De acordo com o novo calendário, os professores têm agora até ao final do dia de terça-feira para concluir as classificações e, segundo um balanço feito esta segunda-feira pelo ministro Fernando Alexandre, 92% dos exames já estão corrigidos .

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) adiou os prazos inicialmente previstos.

De acordo com a informação disponível, estes professores receberam entre 15 e 30 itens para classificação, dependendo das disciplinas.

Por outro lado, os restantes professores já escalados continuavam a receber provas para corrigir. “Entretanto, depois de algumas diligências percebemos, inclusive, que temos colegas que receberam já no período da tarde itens também para classificar, portanto, a cerca de 24 horas para findar dar o prazo da classificação”, sublinha Cristina Mota.

Cristina Mota, porta-voz do MEP, diz à Renascença que “por volta da hora do almoço ainda estavam a ser convocados professores para classificar” os exames do 11.º e 12.º anos.

Vários professores foram convocados esta segunda-feira para corrigir exames nacionais do ensino secundário, na véspera do fim do prazo para finalizar as classificações, denuncia a Missão Escola Pública (MEP).

Nestas declarações à Renascença, a porta-voz da Missão Escola Pública receia que esses 92% incluam itens com problemas à espera de resolução.

“Esses 92%, será necessário o senhor ministro explicar se são os itens que têm neste momento uma classificação, isto porque, quando um professor se depara com um item que tem um problema, para o colocar na pasta de gravados, ele precisa dar uma classificação, portanto, atribuir uma nota, independente se o item está ou não completo. Portanto, se esses 92% incluem itens que aguardam a resolução de problemas, de algum modo não podem corresponder a itens que estão a ser dados como concluídos, e nós acreditamos que seja isso que está a acontecer.”

Cristina Mota sublinha que esta fase final deveria ser dedicada à revisão das classificações já feitas, uma vez que os critérios de avaliação definitivos só foram publicados esta segunda-feira.

A porta-voz da MEP admite que os prazos até podem cumprir-se, mas não vão permitir fazer uma revisão e uma segunda análise.

Esta segunda-feira, à Missão Escola Pública chegaram relatos de problemas nos itens de escolha múltipla ou de seleção: "Ao que parece, estão perdidas as versões dos alunos e estão a ser solicitadas às escolas a indicação das versões que cada aluno tem. Portanto, é um trabalho que neste momento entendemos que vai condicionar bastante a fixação das pautas na sexta-feira".

"Além da classificação feita pelos classificadores, que supostamente vai terminar na terça-feira, se todos os problemas conseguirem estar resolvidos, o que nós também entendemos que vai ser difícil, a juntar-se a esta condicionante, temos agora esta novidade que, ao que parece, o centro de digitalização perdeu os documentos com as versões dos alunos", sublinha.

Do lado das escolas, os representantes dos diretores, que se reuniram esta segunda-feira com o MECI para discutir o futuro estatuto do diretor e alterações ao regime de gestão e administração das escolas, manifestaram-se confiantes com o cumprimento dos prazos e o rigor das avaliações.



"O que nós pretendemos é que os alunos no dia 17 tenham os seus resultados dos exames e possam, em caso de não estarem satisfeitos, pedir reapreciações caso haja algum erro. O processo está a ser garantido pelo Ministério da Educação de modo a que tudo possa acontecer com serenidade, com calma e não haja problemas para os nossos alunos", afirmou o presidente do Conselho das Escolas, António Castel-Branco.

Pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Carlos Louro disse estar convicto de que as pautas serão publicadas na sexta-feira.

Acrescentou que todos os alunos terão acesso às respetivas provas em formato digital, uma novidade este ano, e que as escolas apoiarão o processo de associação do contacto de cada aluno ao respetivo exame.

[notícia atualizada às 23h51, de 13/07/2026]