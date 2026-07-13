PSP do Porto aceita reivindicações dos policias de trabalho por turno

O Departamento de Investigação Criminal da PSP do Porto deverá passar a trabalhar por turnos já no próximo mês.

A proposta foi apresentada pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto, após uma reunião realizada esta segunda-feira com a direção da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP). A decisão vai ao encontro das reivindicações dos profissionais.

"Isso ficou plasmado", adiantou Sérgio Santos, da ASPP/PSP, à saída da reunião. "A proposta do Comando do Porto para a Direção Nacional é a implementação de turnos de oito horas, das 8h00 às 20h00, com o pagamento integral do suplemento de turno e dos 23 dias de subsídio de refeição", explicou, acrescentando que "a proposta está fechada no Comando do Porto e será remetida para a Direção Nacional".

"Agora falta saber qual é a posição da Direção Nacional", frisou.

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Caso a Direção Nacional aceite a proposta, "será o mais rápido possível, podendo inclusive entrar em vigor já em agosto", vincou o dirigente sindical.

Segundo Paulo Santos, dirigente da ASPP/PSP, em causa estava o "abuso do trabalho por piquete", "com prejuízo remuneratório".

"Face à escassez de efetivos, estes profissionais estão a ser chamados para mais do que um piquete por mês, por vezes dois, três ou quatro, com prejuízo remuneratório, porque, ao fim de um piquete, esgota-se o valor previsto para o respetivo suplemento", explicou, minutos antes da reunião com o comandante metropolitano da PSP do Porto.

"O que queremos não é uma remuneração adicional, mas apenas que o Comando do Porto aplique o regime que já existe na PSP, o regime de turnos, uma vez que as necessidades do serviço assim o exigem", defendeu.

Enquanto decorria a reunião, esta segunda-feira, entre a ASPP/PSP e o comandante metropolitano, cerca de 50 dos aproximadamente 280 elementos que trabalham no Departamento de Investigação Criminal da PSP concentraram-se à porta do Comando Metropolitano do Porto.