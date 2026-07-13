Recebeu uma SMS do SNS24 a pedir o pagamento de 105 euros? É fraude

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga está a alertar a população para a circulação de mensagens de texto fraudulentas, enviadas em nome do SNS24, que informam, de forma falsa, sobre a existência de uma alegada dívida ao Estado.

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Na SMS, os destinatários são informados da instauração de um suposto processo de execução fiscal por incumprimento e são pressionados a pagar 105,49 euros no prazo de 48 horas, através de uma entidade e referência multibanco.

A ULS Braga esclarece que a mensagem é falsa e não tem qualquer origem no SNS24, sublinhando que o serviço nunca notifica os utentes sobre pagamentos em falta por SMS nem envia entidades e referências multibanco para cobrança de valores.

Segundo a unidade de saúde, trata-se de uma tentativa de fraude conhecida como "smishing", um esquema que recorre a mensagens de texto para induzir as vítimas a efetuarem pagamentos ou a fornecerem dados pessoais, explorando a credibilidade de entidades públicas e o caráter urgente da comunicação.

A ULS Braga recomenda a quem receba esta ou outras mensagens semelhantes que não efetue qualquer pagamento, não introduza os dados de entidade e referência apresentados e elimine a SMS.

Em caso de dúvida sobre a autenticidade de qualquer comunicação relacionada com o Serviço Nacional de Saúde, a recomendação é contactar diretamente os canais oficiais do SNS ou da respetiva unidade de saúde.

A ULS Braga recorda ainda que este tipo de fraude tem vindo a ser reportado com frequência junto de utentes do Serviço Nacional de Saúde e reforça que nunca solicita pagamentos através de mensagens de texto, apelando à máxima atenção perante este tipo de tentativas de burla.