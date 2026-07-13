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Meteorologia
Tempo. Céu pouco nublado e temperaturas amenas até ao fim de semana
13 jul, 2026 - 08:33 • João Malheiro
Tempo mais fresco no litoral norte e centro, assim como hipótese de alguma precipitação.
Portugal terá sol com céu pouco nublado e temperaturas amenas e estáveis nos próximos dias, antes de um provável aumento de calor no fim de semana.
Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas vão variar entre os 15 e os 19 graus. As máximas serão bastante mais altas no interior do país, dentro do habitual nesta altura do ano.
Já no litoral norte e centro do país estará mais fresco, com céu nublado e hipótese de alguma precipitação durante o início das manhãs.
Depois do junho mais quente de sempre da Europa Ocidental, as temperaturas baixam ligeiramente.
O calor deve voltar a aumentar no fim de semana.
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