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Meteorologia

Tempo. Céu pouco nublado e temperaturas amenas até ao fim de semana

13 jul, 2026 - 08:33 • João Malheiro

Tempo mais fresco no litoral norte e centro, assim como hipótese de alguma precipitação.

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Portugal terá sol com céu pouco nublado e temperaturas amenas e estáveis nos próximos dias, antes de um provável aumento de calor no fim de semana.

Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas vão variar entre os 15 e os 19 graus. As máximas serão bastante mais altas no interior do país, dentro do habitual nesta altura do ano.

Já no litoral norte e centro do país estará mais fresco, com céu nublado e hipótese de alguma precipitação durante o início das manhãs.

Depois do junho mais quente de sempre da Europa Ocidental, as temperaturas baixam ligeiramente.

O calor deve voltar a aumentar no fim de semana.

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