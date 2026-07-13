Transportes gratuitos no Porto? “Vai ser muita bagunça"

Faltavam quase duas horas para a loja Andante na estação da Trindade, no Porto abrir as portas esta segunda-feira e já João Mesquita guardava lugar na fila para ativar as viagens gratuitas nos transportes públicos.

Com o cartão “Porto” na mão, Mesquita explica que está ali para o “legalizar” para aceder à gratuidade das viagens. Reconhece que veio “bem cedo”, mas não quis arriscar: “Tem de ser, senão depois é uma bicha que nunca mais sai daqui para fora."

“Outro dia, teve aqui um senhor que era o número 90 da fila”, conta João que, aos 85 anos, não quis perder a oportunidade de viajar sem custos.

“À partida, acho que não devo pagar nada. Poupo 30 euros. É melhor do que nada”, atira.

Já nos casos de Miriam e de Naíde, a poupança é de 40 euros por mês. A esta valor, Naide soma outros 40 euros do passe mensal do marido. “É uma medida boa para a economia da família”, reconhece a funcionária de um hotel.

O receio de Neide, e o de muitos utentes, é a sobrelotação. “Já vem lotado pagando, imagina sem pagar. Vai ser muita bagunça. Muita gente, muito tumulto”, antecipa a imigrante brasileira. Miriam completa: “Acho que é isso mesmo.

“É preciso mais transportes. Se já que colocou gratuito, coloca mais transporte. Isso vai ser uma baderna, meu Jesus´. Tem de pôr mais autocarros na rua”, pede.

Para aceder a viagens gratuitas, basta ativar o cartão “Porto” em qualquer loja Andante. Uma novidade que parece só mesmo ter passado despercebida a Cremilde, apanhada de surpresa com a medida.

“Muito obrigada, não sabia”, confessa a jovem que não sabe como fazer ao passe mensal que atualizou na semana passada. “Agora, ativo talvez para o próximo mês”.

As viagens passam a ser gratuitas para residentes no Porto, no Metro, na CCP, na Rede Unir e na CP na área metropolitana. Ainda assim os utentes têm sempre de validar as viagens nas máquinas andante.