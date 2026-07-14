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Atropelamento de cavalos corta Linha do Norte
14 jul, 2026 - 09:30 • Filipa Ribeiro , João Malheiro
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A circulação na Linha do Norte está cortada entre Riachos e Mato Miranda, perto do Entroncamento, devido ao atropelamento de três cavalos.
Os animais atravessaram a linha, o que fez com que um comboio os atingisse, segundo indica a Comboios de Portugal (CP), à Renascença.
Aguarda-se a chegada da Proteção Civil. Por agora, não há previsão para o restabelecimento da circulação.
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