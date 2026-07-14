Autarca diz que filas para tirar Cartão Porto mostram adesão

O presidente da Câmara do Porto considerou esta terça-feira que as filas que se têm formado à porta do Gabinete do Munícipe para tratar do cartão municipal Porto, que permite andar gratuitamente nos transportes públicos, refletem a adesão dos portuenses à medida.

"Aquilo que temos visto em termos de filas e de adesão é, por um lado, altamente reconfortante, porque é sinal que as pessoas aderiram e de facto estão a reconhecer o benefício que lhes é concedido", afirmou esta terça-feira Pedro Duarte, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

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O autarca acredita que, "à medida que as pessoas se forem informando melhor", as filas vão começar a encurtar, uma vez que é possível pedir este cartão pelo site do município e garante que há trabalhadores municipais a "trabalhar de forma muito intensa, horas extraordinárias" para poder dar resposta a esta procura.

"Eu acredito que agora, com o desenrolar dos próximos dias, isso também se vai acalmar um pouco e vai retomar uma normalidade", partilhou, relembrando que as pessoas podem aderir aos transportes públicos nos próximos meses, não sendo necessário fazê-lo ainda no mês de julho.