Do Laranjeiro ao Monte da Caparica, autarquia anuncia novos cortes de água na próxima noite

A Câmara de Almada anunciou esta terça-feira novos cortes no abastecimento de água em diversas zonas do concelho, entre as 22h00 e as 6h00, no âmbito da estratégia do município para restabelecer as reservas e normalizar a distribuição.

A exemplo do que se verificou na noite anterior, a autarquia divulgou esta terça-feira um comunicado conjunto com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) em que anuncia novas interrupções do fornecimento de água em diversas zonas do concelho.

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Assim, a partir das 22h00 desta terça-feira, haverá cortes do abastecimento de água no Laranjeiro, Feijó, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade, Chegadinho, do Pragal até à Praceta Ricardo Jorge, Monte da Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pera, Alto do Índio, Vale Flores, Quinta do Secretário e Vale Mourelos.

Segundo o comunicado, os cortes temporários deverão prolongar-se até às 6h00 de quarta-feira.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", lê-se no comunicado.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 6h00 do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Contactado pela agência Lusa, o responsável dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, Luís Palma, disse que as "medidas implementadas pelo município estão a produzir resultados positivos".

Luís Palma afirmou que há uma "evolução favorável nas reservas de água", mas adiantou que os resultados da evolução registada só serão divulgados quarta-feira.

Questionado sobre os contactos com a Câmara Municipal do Seixal, onde estão instalados 28 furos de captação de água para o concelho de Almada, o responsável dos SMAS adiantou que prosseguem as conversas entre responsáveis dos dois municípios, para se avançar rapidamente com ligação entre as duas redes de abastecimento de água e para desbloquear a intervenção nos furos já existentes no concelho do Seixal.