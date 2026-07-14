Governo prolonga inscrições no 10.º e 12.º anos após atraso nas notas dos exames

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação prolongou em dois dias o período de matrículas e renovações para os alunos do 10.º e 12.º anos, na sequência do atraso na divulgação das classificações dos exames nacionais.

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De acordo com um despacho publicado esta terça-feira em Diário da República, as inscrições passam a decorrer entre 15 e 24 de julho, em vez do calendário inicialmente previsto.

A alteração surge depois de o ministério ter decidido adiar por três dias a publicação das notas dos exames nacionais do ensino secundário e das provas finais do 9.º ano, devido aos problemas registados na plataforma digital utilizada para a classificação das provas.

Os resultados dos exames e das provas finais serão agora conhecidos na sexta-feira, 17 de julho.

Esta terça-feira termina o prazo para os professores concluírem a classificação dos cerca de 300 mil exames do ensino secundário, num processo marcado por dificuldades técnicas na plataforma informática.

Na segunda-feira, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, adiantou que mais de 92% das provas já estavam corrigidas, embora movimentos cívicos de professores continuem a denunciar falhas no sistema de classificação digital.

O ministério anunciou também que os resultados dos pedidos de reapreciação das provas finais do ensino básico e dos exames nacionais do secundário, bem como das provas de equivalência à frequência realizadas na 1.ª fase, só serão divulgados a 7 de agosto.