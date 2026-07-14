Infarmed divulga aviso de segurança sobre bombas de insulina MiniMed

O Infarmed divulgou um aviso de segurança emitido por um fabricante de bombas de insulina, após terem sido identificadas variações na perfusão de insulina associadas ao posicionamento do dispositivo.

O aviso de segurança foi emitido pelo fabricante Medtronic relativamente às bombas de insulina MiniMed(TM) Paradigm(TM), MiniMed(TM) série 600 e MiniMed(TM) série 700, indicando os respetivos modelos.

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O alerta surge após se ter verificado que "alterações do posicionamento da bomba em relação ao local de administração podem levar a variações na perfusão de insulina", adianta a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) numa circular informativa publicada no site.

Segundo o fabricante, se a bomba for colocada acima do local de administração a perfusão de insulina pode ser maior do que o esperado e, portanto, conduzir a uma situação de hipoglicemia.

"Se a bomba for colocada abaixo do local de administração a perfusão de insulina pode ser menor do que o esperado e, portanto, conduzir a uma situação de hiperglicemia", explica.

Adicionalmente verifica-se uma maior variabilidade na perfusão de insulina quando a bomba está colocada a uma distância superior a 35,5 cm (acima ou abaixo) do local de administração.

O Infarmed salienta que "as pessoas com administração de baixas doses diárias de insulina e aquelas com alta sensibilidade à insulina podem apresentar maiores alterações na glicemia em resposta à situação relatada".

Assim, é recomendada a colocação da bomba de insulina a um nível próximo do local de administração não excedendo 35,5 cm.

A autoridade do medicamente refere que, quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com estes dispositivos médicos, devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através da plataforma REPORTE!.