Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alergia

Lidl retira gelado ao estilo Dubai por risco alérgico devido à presença de caju

14 jul, 2026 - 14:59 • Lusa

Produto pode conter vestígios de caju não indicados no rótulo. Consumidores alérgicos não o devem consumir e podem devolvê-lo em qualquer loja para reembolso.

A+ / A-

A cadeia de supermercados Lidl alertou para os riscos de consumo de um gelado que está a retirar do mercado devido à possibilidade da presença de caju e das reações que pode provocar em pessoas alérgicas. O aviso foi dado esta terça-feira através de um comunicado.

Em causa está o "Gelado ao Estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml".

O Lidl Portugal está a proceder à recolha do artigo, com as datas de validade 04/12/2027 e 05/12/2027, anunciou a empresa.

A razão para esta recolha prende-se com o facto de não ser possível excluir a presença de caju no produto em causa, segundo a mesma fonte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Devido à possibilidade de uma reação alérgica decorrente do seu consumo, os consumidores com alergia a caju devem respeitar rigorosamente esta indicação e não consumir, em circunstância alguma, o produto afetado. Para os consumidores que não têm alergia a caju, o produto está apto para consumo", garantiu a empresa.

Os consumidores que tenham adquirido o gelado podem devolvê-lo em qualquer loja da cadeia, sendo o respetivo reembolso assegurado, "mesmo sem a apresentação do talão de compra".

Esta recolha afeta exclusivamente o artigo "Gelado ao estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml" (Dubai Style Pistachio Flavour & Chocolate) da marca "1001 delights", com as datas de validade (datas de durabilidade mínima) 04/12/2027 e 05/12/2027.

Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente da marca "1001 delights", não estão afetados por esta recolha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)