Lidl retira gelado ao estilo Dubai por risco alérgico devido à presença de caju

A cadeia de supermercados Lidl alertou para os riscos de consumo de um gelado que está a retirar do mercado devido à possibilidade da presença de caju e das reações que pode provocar em pessoas alérgicas. O aviso foi dado esta terça-feira através de um comunicado.

Em causa está o "Gelado ao Estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml".

O Lidl Portugal está a proceder à recolha do artigo, com as datas de validade 04/12/2027 e 05/12/2027, anunciou a empresa.

A razão para esta recolha prende-se com o facto de não ser possível excluir a presença de caju no produto em causa, segundo a mesma fonte.

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"Devido à possibilidade de uma reação alérgica decorrente do seu consumo, os consumidores com alergia a caju devem respeitar rigorosamente esta indicação e não consumir, em circunstância alguma, o produto afetado. Para os consumidores que não têm alergia a caju, o produto está apto para consumo", garantiu a empresa.

Os consumidores que tenham adquirido o gelado podem devolvê-lo em qualquer loja da cadeia, sendo o respetivo reembolso assegurado, "mesmo sem a apresentação do talão de compra".

Esta recolha afeta exclusivamente o artigo "Gelado ao estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml" (Dubai Style Pistachio Flavour & Chocolate) da marca "1001 delights", com as datas de validade (datas de durabilidade mínima) 04/12/2027 e 05/12/2027.

Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente da marca "1001 delights", não estão afetados por esta recolha.