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Linha do Norte com atrasos signifcativos devido a atropelamento de cavalos
14 jul, 2026 - 09:30 • Filipa Ribeiro , João Malheiro
Circulação já retomou a normalidade.
[Atualizado às 13h00]
A circulação na Linha do Norte já retomou a normalidade depois de um atropelamento de três cavalos entre Riachos e Mato Miranda, perto do Entroncamento.
No entanto, há ainda atrasos significativos de vários comboios, devido ao incidente.
Os animais atravessaram a linha, o que fez com que um comboio os atingisse, segundo indica a Comboios de Portugal (CP), à Renascença.
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