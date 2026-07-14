- Noticiário das 12h
- 14 jul, 2026
-
Em Destaque
Linha do Norte condicionada devido a atropelamento de cavalos
14 jul, 2026 - 09:30 • Filipa Ribeiro , João Malheiro
Serviço circula numa única via, de forma alternada.
[Atualizado às 11h15]
A circulação na Linha do Norte está condicionada depois de um atropelamento de três cavalos entre Riachos e Mato Miranda, perto do Entroncamento.
Os animais atravessaram a linha, o que fez com que um comboio os atingisse, segundo indica a Comboios de Portugal (CP), à Renascença.
O serviço decorre agora numa única via, de forma alternada, entre estas estações.
Muitos comboios na Linha do Norte estão a circular com atrasos significativos.
Tópicos
- Noticiário das 12h
- 14 jul, 2026
-
Comentários