“Mal gerido". Filas fazem dos transportes gratuitos uma viagem atribulada no Porto

Passavam pouco mais de duas horas desde a abertura do Gabinete do Munícipe do Porto e a fila para o serviço municipal já se perdia de vista, esta terça-feira.

Tudo por causa do Cartão Porto que, desde sexta-feira, permite o acesso gratuito aos transportes públicos em toda a Área Metropolitana do Porto, exclusivamente para residentes no concelho.

Rafael esperava há cerca de meia hora para ser atendido. “Eu não sei o tempo que isto vai demorar. É uma 'bicha' enorme”, contava à Renascença.

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A fila prova que a medida está a ter forte adesão, algo que, para este portuense, era fácil de prever. “Os passes são gratuitos, é normal. As filas aumentam, já se esperava”, admite.

Da mesma opinião, Arminda lamenta que a Câmara Municipal do Porto não tenha acautelado a procura pelo novo título de transporte. “Podiam fazer isto também nas lojas Andante. Só dá para fazer o cartão aqui [no Gabinete do Munícipe]. É mal gerido”, critica.

Visivelmente impaciente, a utente conta que já tinha estado na fila no dia anterior, mas que, quando chegou a vez de ser atendida, “já não havia senhas”. Esta terça-feira, chegou meia hora antes da abertura, às 9h00, mas nem isso foi suficiente.

“Vim para aqui hoje ainda não estava aberto e continuo aqui à espera. Há duas horas e meia”, conta.

Já Laurinda assume a responsabilidade por não ter pedido o cartão mais cedo. “Contra mim falo. As minhas irmãs já têm o Cartão Porto. Foi só ir a uma loja Andante, carregar e já estava. Eu não tenho, é por isso que estou aqui”, remata.