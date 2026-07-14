- Noticiário das 17h
- 14 jul, 2026
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Ministério da Educação nega que demissão de "vice" da AGSE esteja relacionada com exames nacionais
14 jul, 2026 - 17:08 • Pedro Mesquita
A tutela esclarece à Renascença que Salomé Branco foi "exonerada a seu pedido" e "não teve qualquer envolvimento na preparação e implementação do processo de classificação eletrónica das provas finais e dos exames nacionais".
O Ministério da Educação confirma à Renascença a demissão da vice-presidente da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), Salomé Augusto Branco
Em nota enviada à Renascença, o gabinete do ministro Carlos Alexandre desmente que esta baixa tenha alguma relação com a polémica correção dos exames nacionais.
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A tutela esclarece que Salomé Branco foi "exonerada a seu pedido no dia 8 de julho, com efeitos no dia 10, e não teve qualquer envolvimento na preparação e implementação do processo de classificação eletrónica das provas finais e dos exames nacionais".
De acordo com este esclarecimento enviado à Renascença, essa é matéria é da tutela do Júri Nacional de Exames/Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação" – habitualmente conhecida EduQA – "entidade entidade distinta da AGSE", sublinha o Ministério da Educação no esclarecimento enviado à Renascença.
O anúncio da exoneração foi publicado em Diário da República e explica que aconteceu "a seu pedido", segundo o despacho publicado na segunda-feira.
"Quero expressar público louvor pelo contributo que deu na criação da AGSE" e "no processo de implementação dos novos sistemas de informação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação", lê-se no despacho assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação Fernando Alexandre.
O diploma acrescenta que Salomé Branco tinha sido designada para o cargo "em regime de substituição".
A AGSE está, desde fevereiro, responsável pelas competências anteriormente atribuídas à Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), que foi extinta no âmbito do processo de reforma do setor da educação.
A AGSE passou a ser a entidade responsável pela gestão de processos administrativos associados ao funcionamento do sistema educativo, incluindo matérias relacionadas com recursos humanos, procedimentos administrativos e outras áreas.
[notícia atualizada às 17h20, de 14/07/2026]
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