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Ensino Secundário
Ministério da Educação prolonga prazo para correção de exames nacionais
14 jul, 2026 - 19:04 • Fátima Casanova , Ricardo Vieira
Prazo alargado até quarta-feira. A afixação de pautas com as notas das provas na sexta-feira não está em causa, indica o Ministério da Educação.
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O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) prolongou por mais um dia o prazo para correção de exames nacionais do 11.º e 12.º anos, que terminava esta terça-feira.
A informação foi avançada pelo gabinete do ministro Fernando Alexandre em comunicado enviado às redações ao final da tarde desta terça-feira.
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O prazo para correção dos exames nacionais foi, assim, prolongado até quarta-feira.
“De acordo com o EduQA, e de forma a garantir todas as condições de rigor exigidas no processo de avaliação externa, na quarta-feira prosseguirá a classificação dos exames que não estejam classificados até ao final do dia de hoje", refere a tutela.
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A afixação de pautas com as notas das provas na sexta-feira não está em causa, indica o Ministério da Educação.
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“Esta decisão, segundo o EduQA, não põe em causa a afixação das pautas na sexta-feira, existindo margem temporal suficiente para executar as etapas necessárias entre o fecho do processo de classificação e a afixação dos resultados nas escolas na sexta-feira, dia 17.”
O gabinete do ministro Fernando Alexandre adianta que, pelas 18h30 desta terça-feira, 98% das respostas dos exames estavam classificadas pelos professores avaliadores.
"Esta percentagem terá ainda evolução ao longo das próximas horas", sublinha.
Os 2% de respostas ainda por classificar resultam de “novas digitalizações de folhas ou de provas de alunos, por deteção de falhas de digitalização”; “reclassificações de itens já antes avaliados pelos professores classificadores, por correção de uma folha de enunciado ou de continuação na prova do aluno” e por “entregas tardias, pelas escolas, de provas de alunos que deveriam ter sido devidamente entregues às forças de segurança para transporte para a INCM” - Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
O Ministério da Educação agradece o esforço dos 11.500 professores avaliadores e reafirma o seu "compromisso irredutível com o rigor e qualidade da classificação das provas finais e dos exames nacionais dos alunos".
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