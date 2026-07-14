Ministério da Educação prolonga prazo para correção de exames nacionais

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O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) prolongou por mais um dia o prazo para correção de exames nacionais do 11.º e 12.º anos, que terminava esta terça-feira.

A informação foi avançada pelo gabinete do ministro Fernando Alexandre em comunicado enviado às redações ao final da tarde desta terça-feira.



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O prazo para correção dos exames nacionais foi, assim, prolongado até quarta-feira.

“De acordo com o EduQA, e de forma a garantir todas as condições de rigor exigidas no processo de avaliação externa, na quarta-feira prosseguirá a classificação dos exames que não estejam classificados até ao final do dia de hoje", refere a tutela.



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