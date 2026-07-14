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Transportes públicos
Nova linha da Unir liga aeroporto a Campanhã, Póvoa de Varzim e Vila do Conde
14 jul, 2026 - 23:04 • Lusa
Utilização da A28 permite reduzir os tempos de viagem, criando uma ligação rápida e cómoda entre o Aeroporto, o Polo Universitário e a Estação de Campanhã.
A rede UNIR dispõe, a partir de quarta-feira, da Linha 3535 que ligará o Aeroporto Francisco Sá Carneiro a Campanhã, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, anunciou esta terça-feira a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).
A nova linha funcionará em horário alargado, das 05h00 até às 02h55, havendo ligações Aeroporto-Campanhã-Aeroporto praticamente a todas as horas, acrescenta o comunicado.
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A Linha 3535 assegura ligação direta entre a Estação de Campanhã, o Aeroporto, o Polo Universitário da Asprela, o Politécnico (Campus II), Vila do Conde e a Póvoa de Varzim, através da Autoestrada (A) 28, proporcionando uma solução de mobilidade mais eficiente para estudantes, trabalhadores, residentes e visitantes, destaca a empresa.
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Segundo a TMP, a utilização da A28 permite reduzir os tempos de viagem, criando uma ligação rápida e cómoda entre o Aeroporto, o Polo Universitário e a Estação de Campanhã, reforçando a conectividade entre alguns dos principais polos de mobilidade, ensino, conhecimento científico e atividade económica da região.
O serviço da Linha 3535 é assegurado por autocarros modernos, equipados com bagageira para acomodação de malas, garantindo maior conforto aos passageiros, especialmente a quem viaja de ou para o aeroporto, assinala o comunicado.
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