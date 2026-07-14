Odemira averigua legalidade das obras em imóvel do ministro Luís Neves

A Câmara de Odemira, no distrito de Beja, disse esta terça-feira que está a verificar a legalidade das obras realizadas num imóvel particular do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na freguesia de São Teotónio. Em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa, o município esclareceu que "não está em curso qualquer processo de licenciamento ou comunicação de obras nos prédios" localizados na freguesia de São Teotónio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante as suspeitas de eventuais "operações urbanísticas irregulares", a autarquia afirmou que está a desenvolver os procedimentos necessários para apurar a situação. "Está o município a proceder em conformidade para verificar a legalidade destas mesmas operações urbanísticas efetuadas neste local", avançou. Na mesma resposta, a Câmara de Odemira garantiu que "tratará deste assunto de acordo com os trâmites legais para casos desta natureza".

O que sabemos sobre o caso? Na última sexta-feira, o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária (PJ) quando Luís Neves era diretor nacional. Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado hoje pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN. Entretanto, o vereador do Chega na Câmara de Odemira, Manuel Matias, apresentou um requerimento a solicitar a convocação de uma reunião extraordinária do executivo municipal, com caráter de urgência, para analisar este caso. No documento dirigido ao presidente da câmara, Hélder Guerreiro (PS), o vereador fundamentou o pedido com a "gravidade das notícias tornadas públicas" sobre as "obras realizadas na residência" do ministro.