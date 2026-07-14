Operação "Duas Rodas" termina com 15 mortos nas estradas em sete dias

Quinze pessoas morreram e 60 ficaram gravemente feridas em 2.771 acidentes rodoviários registados entre 7 e 13 de julho, período em que decorreu a campanha de fiscalização "Duas Rodas – Agarre-se à Vida", promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP).

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Segundo o balanço divulgado esta segunda-feira, foram registados 2.771 acidentes, dos quais resultaram 15 vítimas mortais, 60 feridos graves e 909 feridos leves. Em comparação com o mesmo período de 2025, houve mais três mortos (+25%), menos dois feridos graves (-3,2%) e menos 109 feridos leves (-10,7%).

A quase totalidade da sinistralidade ocorreu no Continente, onde se verificaram 2.624 acidentes, que provocaram 15 mortos, 57 feridos graves e 866 feridos leves. Nas regiões autónomas registaram-se 147 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 43 feridos leves.

A campanha incidiu sobre os veículos de duas rodas a motor, procurando "sensibilizar os condutores de motociclos e ciclomotores para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável". O objetivo passou também por alertar os restantes utilizadores da via para a vulnerabilidade destes condutores em caso de acidente.

Durante a operação, as autoridades fiscalizaram 550.213 veículos e condutores, através de ações presenciais e de controlo por radar, tendo sido detetadas 12.429 infrações rodoviárias.

Entre as infrações mais frequentes destacam-se o excesso de velocidade, a ausência ou incorreta utilização de capacete, ultrapassagens irregulares, irregularidades relacionadas com a documentação e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e utilização do telemóvel durante a condução.

No âmbito da campanha foram ainda sensibilizados 500 condutores e passageiros de motociclos e ciclomotores. As autoridades reforçaram a importância de "utilizar sempre capacete homologado e devidamente ajustado", de "adotar uma condução defensiva e adequada às condições da via" e de "evitar comportamentos de risco, como excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas".

Em comunicado conjunto, as autoridades lembram que, entre 2023 e 2025, foram registados 34.179 acidentes com vítimas envolvendo motociclos e ciclomotores, dos quais resultaram 440 mortos, 3.041 feridos graves e 34.501 feridos leves.

No documento, ANSR, GNR e PSP insistem que "a sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade” e que “as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos responsáveis e seguros por todos os utilizadores da estrada."