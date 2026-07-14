Perigo máximo de incêndios em oito concelhos do país

Oito concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão os concelhos de Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida, Sabugal (Guarda) e Penamacor (Castelo Branco).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade no Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul.

Está também prevista a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do cabo Espichel até final da manhã e de aguaceiros fracos no interior Norte e Centro durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde, persistindo nas terras altas até final do dia, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida de temperatura no interior Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu) e os 19 (Portalegre) e as máximas entre os 22 (Viana do Castelo) e os 33 graus (Castelo Branco).