PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira dois homens, pai e filho, de 45 e 19 anos, suspeitos da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida, na sequência de um ataque ocorrido em Matosinhos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que os factos remontam à madrugada de 1 de abril, quando, na via pública, os suspeitos terão atacado duas pessoas "na sequência de um conflito latente entre vítimas e agressores, relacionado com a venda de produto estupefaciente".

Segundo a investigação, os dois homens atuaram em conjunto e "abordaram as vítimas e efetuaram três disparos de arma de fogo, na sua direção, não os atingindo apenas por mero acaso", indica a Polícia Judiciária.

Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

A PJ adianta ainda que o suspeito de 45 anos já possui antecedentes criminais por crimes semelhantes, tendo "sido condenado e cumprido pena de prisão efetiva, entre 2014 e 2020".

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.