- Noticiário das 12h
- 14 jul, 2026
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PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio em Matosinhos
14 jul, 2026 - 11:02 • Olímpia Mairos
Suspeitos terão disparado três vezes contra duas vítimas na sequência de um conflito relacionado com tráfico de droga. Nenhum dos tiros atingiu os alvos.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira dois homens, pai e filho, de 45 e 19 anos, suspeitos da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida, na sequência de um ataque ocorrido em Matosinhos.
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Em comunicado, a PJ refere que os factos remontam à madrugada de 1 de abril, quando, na via pública, os suspeitos terão atacado duas pessoas "na sequência de um conflito latente entre vítimas e agressores, relacionado com a venda de produto estupefaciente".
Segundo a investigação, os dois homens atuaram em conjunto e "abordaram as vítimas e efetuaram três disparos de arma de fogo, na sua direção, não os atingindo apenas por mero acaso", indica a Polícia Judiciária.
Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.
A PJ adianta ainda que o suspeito de 45 anos já possui antecedentes criminais por crimes semelhantes, tendo "sido condenado e cumprido pena de prisão efetiva, entre 2014 e 2020".
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
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