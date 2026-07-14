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Porto: Jovem desaparece após mergulho no rio do Douro

14 jul, 2026 - 16:46 • Lusa

Rapaz tem 17 anos. O alerta foi dado cerca das 15h15 por um dos amigos.

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Um jovem de 17 anos desapareceu esta terça-feira no rio Douro, junto à margem do Porto, depois de, em conjunto com um grupo de amigos, ter mergulhado na água, disse à Lusa fonte da capitania do Douro.

"Um grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu", relatou a mesma fonte.

Segundo o capitão Rui Lampreia, o alerta foi dado cerca das 15h15 por um dos amigos do jovem que desapareceu entre o Cais da Secil e o Cais do Ouro, no Porto.

Na operação de buscas está a equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas.

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