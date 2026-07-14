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Porto: Jovem morre após mergulho no rio do Douro

14 jul, 2026 - 16:46 • Ricardo Vieira

Rapaz tinha 17 anos. O alerta foi dado cerca das 15h15 por um amigo.

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Um jovem de 17 anos morreu esta terça-feira depois de mergulhar no rio Douro, na zona do Porto, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta às autoridades foi dado pelas 15h15, para um rapaz desaparecido entre o cais do Ouro e o Cais da Secil.

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Foram acionados vários meios e a vítima foi "detetada e retirada da água pelos bombeiros, para o cais do Ouro, onde foram realizadas manobras de reanimação", refere a AMN, em comunicado enviado às redações.

Apesar dos esforços, não foi possível reverter a situação de paragem cardíaca e o óbito "foi efetuado pelo médico da VMER e, após contacto com o Ministério Público".

"Segundo o que foi possível apurar, a vítima encontrava-se a efetuar mergulhos no rio, acompanhado por amigos, tendo acabado por desaparecer", refere a Autoridade Marítima.

Na operação de buscas estiveram envolvidas a equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas.

[notícia atualizada às 18h25, de 14/07/2026]

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