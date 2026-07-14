Reservas de sangue em níveis preocupantes. IPST pede dádivas antes e durante as férias

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) alertou esta terça-feira para uma redução significativa da afluência de dadores de sangue desde o início de julho e apela aos portugueses para que façam uma dádiva antes ou durante as férias de verão.

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Em comunicado, o IPST explica que, como habitualmente acontece nos meses de verão, o período de férias e as elevadas temperaturas conduzem a uma diminuição do número de dadores. No entanto, sublinha, as necessidades dos hospitais mantêm-se inalteradas , devido às transfusões necessárias para vítimas de acidentes rodoviários, doentes oncológicos, cirurgias programadas e situações de emergência.

O instituto adianta que as reservas de sangue encontram-se atualmente abaixo dos níveis desejáveis para vários grupos sanguíneos , sendo a situação particularmente preocupante nos grupos A+, A-, 0+ e 0- .

Perante este cenário, o IPST deixa um apelo: "Antes ou durante as férias, façam uma dádiva de sangue, pois assim poderemos manter as reservas de sangue em níveis adequados e dar resposta às necessidades dos doentes que precisam de transfusões sanguíneas para viver."

O instituto recorda que dar sangue é um gesto simples e sem contraindicações para adultos saudáveis . Para ser dador é necessário ter mais de 18 anos e menos de 70, pesar pelo menos 50 quilos e estar de boa saúde .

No momento da dádiva, recomenda ainda que os dadores estejam bem hidratados e alimentados .

Até 15 de setembro , o IPST vai publicar às segundas e sextas-feiras, nas redes sociais, a atualização dos grupos sanguíneos com maior necessidade, incentivando a população a acompanhar essa informação e a contribuir para reforçar as reservas.

Os interessados podem consultar informação sobre a dádiva, os locais de colheita, agendar a sua doação e preencher previamente o questionário de autoavaliação através das plataformas do IPST.

O sangue do grupo 0 pode ser doado a todos os outros grupos, embora quem o possua só possa receber sangue do mesmo tipo. Entre estes, o “0 negativo” é conhecido como o dador universal.

Em Portugal, o grupo sanguíneo mais frequente é o A, enquanto o AB é o mais raro.

No total, existem oito grupos sanguíneos: 0 negativo, 0 positivo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB negativo e AB positivo.