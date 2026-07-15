99% dos exames corrigidos. Ministro não desiste de modelo digital para segunda fase

O ministro da Educação garante que 99% dos exames nacionais estão corrigidos e que as pautas vão ser afixadas na sexta-feira, como previsto. Esta terça-feira, Fernando Alexandre afirmou aos jornalistas que os prazos vão ser cumpridos: "As provas estão quase todas fechadas. A prova que deu mais dificuldades foi a de Português, é a mais difícil de corrigir." Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Governo anunciou mais um alargamento dos prazos e os professores têm até esta terça-feira para classificar as provas. O ministro diz que a decisão se prende com alguns professores que - por questões de saúde - tiveram de ser substituídos na correção dos exames. "Esses exames não podem ficar por corrigir".

Quanto às declarações do primeiro-ministro – que acusou alguns professores de criarem problemas no processo –, Fernando Alexandre admite que há sempre resistência à mudança, mas agradeceu aos docentes. "Há sempre resistência às mudanças, esta é uma mudança grande. O senhor primeiro-ministro reconhece, e todo o Governo reconhece, o grande esforço que os professores estão a fazer. Aliás, nós vamos conseguir cumprir o prazo de sexta-feira e publicar as classificações com todo o rigor, graças aos professores, e por isso um grande muito obrigado aos professores", respondem em resposta à Renascença. "Houve provas que tiveram de voltar a ser corrigidas. Deixo um agradecimento especial a todos nesta reta final. Mostra, por um lado, o esforço que está a ser pedido aos professores que nós reconhecemos e agradecemos", realça. Já sobre a segunda fase, o ministro recusa a hipótese de voltar à correção em papel: "Estamos a trabalhar já para que as dificuldades que tivemos na primeira fase não ocorram", prometeu.

Arriscar, arriscar, arriscar Nesta conferência sobre ciência e inovação, no Centro de Congressos de Lisboa, Fernando Alexandre assistiu sentado na plateia à intervenção de mais de meia hora do primeiro-ministro. Luís Montenegro não mencionou a palavara "professores" nem uma vez e também não regressou às críticas de "resistência dos docentes" que fez esta terça-feira – preferiu antes reduzir o tema dos exames a um breve recado nas entrelinhas, em consonância com a narrativa adotada pelo governo nos últimos dias de que a classificação digital das provas é para continuar. "Procuramos sempre que aquilo que decidimos seja o mais adequado e o mais sustentado na realidade, na realidade que temos hoje e na realidade que queremos construir para amanhã. Mas também aí não ignoramos o princípio de que vos falei há pouco, também aí não nos importamos de arriscar", afiançou. "Mesmo que, aqui e ali, as coisas possam correr menos bem, nós vamos arriscar na mesma, até por uma razão moral, porque se nós incitamos a sociedade a fazê-lo, nós temos de ser os primeiros também a dar o exemplo." Noutro plano, o primeiro-ministro assumiu querer fazer um "parêntesis" e trazer a lume o tema da administração pública. O nome de Pedro Passos Coelho não veio à baila – nem as críticas que fez no jornal Observador às "nomeações políticas" para administração pública –, mas Montenegro lamentou a postura daqueles que fazem considerações "superficiais". "Ao invés daqueles que, de forma precipitada e, muitas vezes, superficial, entendem que a valorização da administração pública é apenas uma espécie de benefício que se dá a quem está mais perto de quem comanda os destinos da governação, eu quero aqui dizer, com todas as letras, que o nosso investimento na administração pública é um investimento no serviço prestado ao cidadão, à empresa, à instituição e é essencial para a qualificação do país", vincou.

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames