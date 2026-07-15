99% dos exames corrigidos. Ministro não desiste de modelo digital para segunda fase

O ministro da Educação garante que 99% dos exames nacionais estão corrigidos e que as pautas vão ser afixadas na sexta-feira, como previsto. Esta terça-feira, Fernando Alexandre afirmou aos jornalistas que os prazos vão ser cumpridos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"As provas estão quase todas fechadas. A prova que deu mais dificuldades foi a de Português, é a mais difícil de corrigir", sublinha. O Governo anunciou mais um alargamento dos prazos e os professores têm até esta terça-feira para classificar as provas. O ministro diz que a decisão se prende com alguns professores que - por questões de saúde - tiveram de ser substituídos na correção dos exames. "Esses exames não podem ficar por corrigir".

Quanto às declarações do primeiro-ministro – que acusou alguns professores de criarem problemas no processo –, Fernando Alexandre admite que há sempre resistência à mudança, mas agradeceu aos docentes. "Há sempre resistência às mudanças, esta é uma mudança grande. O senhor primeiro-ministro reconhece, e todo o Governo reconhece, o grande esforço que os professores estão a fazer. Aliás, nós vamos conseguir cumprir o prazo de sexta-feira e publicar as classificações com todo o rigor, graças aos professores, e por isso um grande muito obrigado aos professores", respondem em resposta à Renascença. "Houve provas que tiveram de voltar a ser corrigidas. Deixo um agradecimento especial a todos nesta reta final. Mostra, por um lado, o esforço que está a ser pedido aos professores que nós reconhecemos e agradecemos", realça. Já sobre a segunda fase, o ministro recusa a hipótese de voltar à correção em papel: "Estamos a trabalhar já para que as dificuldades que tivemos na primeira fase não ocorram", prometeu.