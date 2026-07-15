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Acidente
Acidente causa um morto no concelho de Figueiró dos Vinhos
15 jul, 2026 - 14:58 • Lusa
Um homem de 70 anos morreu esta quarta-feira num acidente no concelho de Figueiró dos Vinhos. O acidente ocorreu quando a vítima operava um veículo com grua.
Um homem de 70 anos morreu num acidente no concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria. A informação foi dada, esta quarta-feira, à Lusa através de fontes da Proteção Civil.
De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o sinistro, classificado como "acidente com veículo fora de estrada", chegou às autoridades às 11h07.
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Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que o acidente ocorreu quando a vítima operava, por conta própria, um veículo com grua.
Ao acidente, na localidade de Ervideira, acorreram meios dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR e Proteção Civil municipal, acrescentou o Comando Sub-regional.
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