Chama-se Camila e nasceu numa ambulância dos Bombeiros da Moita

Chama-se Camila e não quis esperar pela maternidade. A bebé nasceu esta terça-feira à tarde, às 15h07, no interior de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Moita, quando a mãe, grávida de 38 semanas, seguia para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. O parto aconteceu no cruzamento dos Galitos, junto ao IC21, antes de a grávida conseguir chegar à unidade hospitalar.

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O nascimento foi assistido pelos bombeiros, com o apoio da SIV do Montijo, que assegurou o acompanhamento técnico e de enfermagem à mãe e à recém-nascida nos primeiros instantes de vida. Depois de estabilizadas, ambas foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta, onde ficaram entregues aos cuidados da equipa médica.

Na publicação feita nas redes sociais, a corporação descreve o momento de forma emotiva. "A vida não espera... Isso ficou demonstrado uma vez mais, às 15h07 no cruzamento dos Galitos. Uma grávida, a caminho do Hospital Garcia de Orta, viu o trabalho de parto avançar mais depressa do que o transporte que a levava. A Camila não quis esperar pela maternidade e decidiu vir ao mundo ali mesmo, entre semáforos e trânsito."