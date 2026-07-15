Declarações de Montenegro sobre exames foram "murro no estômago", afirmam diretores

Os diretores escolares relataram o desalento e a revolta dos professores após o primeiro-ministro os acusar de resistência à digitalização da classificação dos exames nacionais, esta quarta feira.

"É um murro no estômago", lamentou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), em declarações à agência Lusa.

Filinto Lima reagia assim às declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que admitiu, na terça-feira, "eventuais falhas políticas" no processo de classificação dos exames nacionais, mas considerou existir também "alguma resistência" por parte dos professores à digitalização dos processos.

"Basta ver que os professores não têm todos a mesma opinião sobre este processo. A grande maioria, não tenho dúvida, está com o passo que estamos a dar, mas há alguns que não estão e temos de compreender que isso perturba o processo em si", disse o governante, perante centenas de apoiantes nas Jornadas "Estado da Nação - Governar com resultados".

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As críticas do primeiro-ministro surgiram depois de o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) ter anunciado mais um dia para concluir o processo de classificação das mais de 300 mil provas, que deveria ter terminado na terça-feira.

"Foram declarações imprudentes, infelizes e injustas", criticou o presidente da ANDAEP, considerando que o primeiro-ministro parece querer desresponsabilizar o Governo dos problemas registados ao longo do processo de classificação dos exames nacionais do ensino secundário.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser avaliados em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o MECI já tinha adiado, em quatro dias, os prazos inicialmente previstos.

"Percebe-se que (o processo) correu mal porque a plataforma funcionou de forma muito deficitária e a digitalização não correu bem", contrapôs Filinto Lima.

Afirmando que as declarações do primeiro-ministro provocaram "desalento e revolta" entre os professores, o representante dos diretores escolares entende que Luís Montenegro deve retratar-se e "dar uma palavra de agradecimento aos professores".