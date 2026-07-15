- Noticiário das 15h
- 15 jul, 2026
-
Exames Nacionais
Declarações de Montenegro sobre exames foram "murro no estômago", afirmam diretores
15 jul, 2026 - 14:43 • Lusa
"Foram declarações imprudentes, infelizes e injustas." Os diretores escolares relataram, esta quarta-feira, o desalento e a revolta dos professores, depois de o primeiro-ministro os ter acusado de resistência à digitalização da classificação dos exames nacionais.
Os diretores escolares relataram o desalento e a revolta dos professores após o primeiro-ministro os acusar de resistência à digitalização da classificação dos exames nacionais, esta quarta feira.
"É um murro no estômago", lamentou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), em declarações à agência Lusa.
Filinto Lima reagia assim às declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que admitiu, na terça-feira, "eventuais falhas políticas" no processo de classificação dos exames nacionais, mas considerou existir também "alguma resistência" por parte dos professores à digitalização dos processos.
"Basta ver que os professores não têm todos a mesma opinião sobre este processo. A grande maioria, não tenho dúvida, está com o passo que estamos a dar, mas há alguns que não estão e temos de compreender que isso perturba o processo em si", disse o governante, perante centenas de apoiantes nas Jornadas "Estado da Nação - Governar com resultados".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As críticas do primeiro-ministro surgiram depois de o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) ter anunciado mais um dia para concluir o processo de classificação das mais de 300 mil provas, que deveria ter terminado na terça-feira.
"Foram declarações imprudentes, infelizes e injustas", criticou o presidente da ANDAEP, considerando que o primeiro-ministro parece querer desresponsabilizar o Governo dos problemas registados ao longo do processo de classificação dos exames nacionais do ensino secundário.
Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser avaliados em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o MECI já tinha adiado, em quatro dias, os prazos inicialmente previstos.
"Percebe-se que (o processo) correu mal porque a plataforma funcionou de forma muito deficitária e a digitalização não correu bem", contrapôs Filinto Lima.
Afirmando que as declarações do primeiro-ministro provocaram "desalento e revolta" entre os professores, o representante dos diretores escolares entende que Luís Montenegro deve retratar-se e "dar uma palavra de agradecimento aos professores".
Educação
99% dos exames corrigidos. Ministro não desiste de modelo digital para segunda fase
Fernando Alexandre aponta que o prolongamento do p(...)
A esse respeito, Filinto Lima elogiou o ministro da Educação, que reconheceu os problemas, dando o exemplo de "alguns professores que tiveram de corrigir as provas três vezes" e, por isso, voltou hoje a pedir desculpas e a deixar um "agradecimento especial" a todos os docentes.
Também a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) condenou as declarações do primeiro-ministro, considerando tratar-se de "um ataque inadmissível aos professores e uma inaceitável tentativa de desviar as responsabilidades políticas do Governo relativamente ao caos instalado".
"Ao relacionar as dificuldades verificadas com a discordância de alguns professores em relação ao modelo adotado e ao insinuar que estes não estão a revelar o profissionalismo exigível, o chefe do Governo ultrapassou todos os limites do aceitável", afirma a federação sindical, em comunicado.
A Fenprof estende também as críticas a Fernando Alexandre, que justificou a súbita convocatória de professores classificadores com a substituição de outros que entraram de baixa, alegando que o ministro transforma em acusação uma necessidade dos docentes.
Segundo o balanço mais recente, 99% das respostas dos exames nacionais do ensino secundário já estão corrigidas e o MECI mantém a afixação das pautas na sexta-feira.
- Noticiário das 15h
- 15 jul, 2026
-