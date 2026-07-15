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- 15 jul, 2026
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Crime
Detido homem suspeito de matar idoso de 87 anos para o roubar
15 jul, 2026 - 14:48 • Olímpia Mairos
Suspeito foi localizado na Sertã mais de um ano após o crime. PJ diz que confessou o homicídio e alegou dificuldades financeiras devido ao jogo online.
Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na Sertã, por estar fortemente indiciado da prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo de um homem de 87 anos, em Lisboa, num caso que remonta a abril de 2024.
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Em comunicado, a PJ explica que a vítima foi encontrada morta na sua residência, em avançado estado de decomposição, com os pulsos e os tornozelos manietados e com sinais de ter sido alvo de violência extrema.
A morte foi provocada por "asfixia por compressão extrínseca do pescoço", indica a PJ, acrescentando que o octogenário vivia sozinho e era conhecido por transportar habitualmente dinheiro consigo, circunstância que "terá despertado a cobiça do suspeito".
Na sequência de uma investigação que se prolongou durante vários meses, os inspetores conseguiram reunir "suporte probatório sólido", identificar o alegado autor e localizá-lo na Sertã, para onde se tinha deslocado após o crime.
De acordo com a PJ, o detido, que tem antecedentes criminais por roubos com violência contra pessoas idosas, admitiu ser o autor do homicídio, justificando a sua conduta com "dificuldades financeiras decorrentes de um problema compulsivo de jogo".
O suspeito alegou ainda que, na noite anterior aos factos, perdeu vários milhares de euros em plataformas de jogo online, acrescenta o comunicado.
O homem será presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.
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