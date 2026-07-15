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Detido homem suspeito de matar idoso de 87 anos para o roubar

15 jul, 2026 - 14:48 • Olímpia Mairos

Suspeito foi localizado na Sertã mais de um ano após o crime. PJ diz que confessou o homicídio e alegou dificuldades financeiras devido ao jogo online.

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Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na Sertã, por estar fortemente indiciado da prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo de um homem de 87 anos, em Lisboa, num caso que remonta a abril de 2024.

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Em comunicado, a PJ explica que a vítima foi encontrada morta na sua residência, em avançado estado de decomposição, com os pulsos e os tornozelos manietados e com sinais de ter sido alvo de violência extrema.

A morte foi provocada por "asfixia por compressão extrínseca do pescoço", indica a PJ, acrescentando que o octogenário vivia sozinho e era conhecido por transportar habitualmente dinheiro consigo, circunstância que "terá despertado a cobiça do suspeito".

Na sequência de uma investigação que se prolongou durante vários meses, os inspetores conseguiram reunir "suporte probatório sólido", identificar o alegado autor e localizá-lo na Sertã, para onde se tinha deslocado após o crime.

De acordo com a PJ, o detido, que tem antecedentes criminais por roubos com violência contra pessoas idosas, admitiu ser o autor do homicídio, justificando a sua conduta com "dificuldades financeiras decorrentes de um problema compulsivo de jogo".

O suspeito alegou ainda que, na noite anterior aos factos, perdeu vários milhares de euros em plataformas de jogo online, acrescenta o comunicado.

O homem será presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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