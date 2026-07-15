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Detido jovem de 17 anos suspeito de homicídio na Amadora

15 jul, 2026 - 13:55 • Olímpia Mairos

Vítima, de 26 anos, foi esfaqueada na via pública. Investigação aponta para alegadas agressões anteriores à irmã e a familiares do suspeito.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 17 anos suspeito da prática de um crime de homicídio consumado que vitimou um homem de 26 anos, no Bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora.

Em comunicado, a PJ informa que o crime ocorreu ao final da tarde de 12 de julho, na via pública, nas imediações da residência do suspeito.

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Segundo a nota, a vítima foi esfaqueada nas regiões torácica e lombar, tendo sido transportada para o hospital, onde acabou por morrer.

De acordo com a Polícia Judiciária, a motivação do crime "terá estado relacionada com o comportamento reiteradamente violento da vítima, para com a sua companheira, irmã do suspeito".

A PJ acrescenta que, "no dia dos factos", a vítima "agrediu vários familiares do agora detido", circunstância que está a ser investigada no âmbito do inquérito.

As diligências realizadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo contaram com a colaboração da Polícia de Segurança Pública da Amadora, permitindo a recolha de "suporte probatório relevante, de natureza testemunhal e pericial", refere o comunicado.

O arguido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa Oeste – Amadora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora.

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