EduQA desmente que Eulália Ramos Alexandre esteja afastada da digitalização das provas

O EduQA desmentiu esta quarta-feira as informações divulgadas sobre o processo de digitalização das provas de avaliação externa, garantindo que a vice-presidente do organismo, Eulália Ramos Alexandre, tem acompanhado os trabalhos desde o início.

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Em comunicado enviado à Renascença, o Conselho Diretivo afirma que é "falsa a informação segundo a qual a Dra. Eulália Ramos Alexandre não estaria a acompanhar este processo".

Segundo o EduQA, a responsável "tem participado de forma ativa e contínua em todas as suas etapas, acompanhando de forma próxima as equipas envolvidas".

O organismo acrescenta que "o Conselho Diretivo do EduQA mantém-se igualmente empenhado neste trabalho, em estreita articulação com as equipas técnicas e operacionais, assegurando o cumprimento das responsabilidades que lhe estão atribuídas".

O EduQA considera ainda que a divulgação da informação "afeta injustamente o bom nome da Dra. Eulália Ramos Alexandre e do EduQA, não correspondendo à realidade dos factos".

No comunicado, o organismo reafirma "o rigor, o profissionalismo e o empenho com que tem desenvolvido este trabalho", assegurando que continua "focado no cumprimento das suas responsabilidades e no serviço prestado à comunidade educativa".

O esclarecimento surge depois de o ministro da Educação, Fernando Alexandre, ter desmentido a informação, avançada esta manhã pela SIC, de que a vice-presidente do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), Eulália Ramos Alexandre, estaria de férias e afastada do acompanhamento do processo de digitalização das provas de avaliação externa.

A notícia foi divulgada numa altura em que o organismo enfrenta dificuldades relacionadas com a correção das provas, depois de o prazo para a classificação ter sido adiado para esta quarta-feira.