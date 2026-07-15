Exames nacionais. Ministro diz que 99% das provas estão corrigidas

O ministro da Educação garante que 99% dos exames nacionais estão corrigidos e que as pautas vão ser afixadas na sexta-feira, como previsto.

Esta terça-feira, Fernando Alexandre afirmou aos jornalistas que os prazos vão ser cumpridos.

"As provas estão quase todas fechadas. A prova que deu mais dificuldades foi a de Português, é a mais difícil de corrigir", sublinha.

O Governo anunciou mais um alargamento dos prazos e os professores têm até esta terça-feira para classificar as provas. O ministro diz que a decisão se prende com alguns professores que - por questões de saúde - tiveram de ser substituídos na correção dos exames.

Quanto às declarações do primeiro-ministro - que acusou alguns professores de criarem problemas no processo -, Fernando Alexandre admite que há sempre resistência à mudança, mas agradeceu aos docentes.

"Houve provas que tiveram de voltar a ser corrigidas. Deixo um agradecimento especial a todos nesta reta final. Mostra, por um lado, o esforço que está a ser pedido aos professores que nós reconhecemos e agradecemos", realça.

Já sobre a segunda fase, o ministro recusa a hipótese de voltar à correção em papel: "Estamos a trabalhar já para que as dificuldades que tivemos na primeira fase não ocorram", prometeu.