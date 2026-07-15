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Operação “ORÁCULO”

Funcionária judicial detida por divulgar dados e segredos de justiça

15 jul, 2026 - 16:28 • Olímpia Mairos

Técnica de Justiça Auxiliar é suspeita de aceder ilegalmente a sistemas da Justiça e de partilhar informação processual, dados pessoais e imagens de vítimas de crimes.

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Uma Técnica de Justiça Auxiliar, de 28 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas da prática dos crimes de abuso de poder, violação de segredo por funcionário, violação de segredo de justiça, acesso ilegítimo, acesso indevido e desvio de dados, no âmbito da operação "Oráculo".

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Em comunicado, a PJ explica que a investigação teve início em outubro de 2025, após uma denúncia anónima enviada ao Ministério Público, que apontava para a utilização indevida de bases de dados institucionais e sistemas de informação restritos da Justiça.

Segundo a Polícia Judiciária, a suspeita acedia de forma reiterada a informação pessoal e processual de natureza reservada, que depois divulgava através da plataforma Discord, em servidores privados, utilizando o nome de utilizador "Incognita".

A PJ refere que a mulher "procedia à divulgação de dados pessoais de cidadãos, imagens de vítimas de criminalidade violenta e peças processuais extraídas de processos judiciais".

A investigação contou com mecanismos de cooperação judiciária internacional e com a análise de registos de acesso aos sistemas informáticos, permitindo identificar acessos realizados a partir de equipamentos de um tribunal judicial, bem como de outros locais associados à suspeita.

De acordo com a Polícia Judiciária, "a conjugação dos elementos probatórios, incluindo a identificação do equipamento móvel e a correspondência entre os pontos de acesso e o percurso funcional da visada, consolidou os fortes indícios da atividade criminosa".

A detida será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.

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