Incêndio destruiu 10 armazéns em Paredes. Prejuízos estão a ser apurados

Contudo, José Morais considerou que o número de trabalhadores não será muito elevado, uma vez que se trata, na maioria dos casos, de armazenamento de diversos produtos distintos, sem laboração.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Paredes, José Morais, disse que o incêndio já foi completamente extinto, estando agora a ser apurados pela Proteção Civil Municipal e pelas autoridades (PJ e GNR) os prejuízos e o número de funcionários que ali trabalhava .

A Proteção Civil Municipal de Paredes, distrito do Porto, está a fazer o levantamento do número de funcionários afetados e dos prejuízos provocados pelo incêndio que esta quarta-feira destruiu 10 armazéns , na freguesia de Sobrosa, no concelho de Paredes.

Apenas três armazéns tinham porta aberta, nomeadamente um mercado de produtos chineses, uma empresa de instalação de som e uma oficina mecânica de uma empresa de transporte de medicamentos urgentes.

"Aqui, o principal problema, que fez com que o incêndio tivesse a dimensão que abrangeu todos os pavilhões, é que na estrutura existente não existe nenhuma compartimentação contra incêndios", salientou o responsável.

Nessas condições, "foi extremamente fácil as chamas progredirem em todos os pavilhões", disse, salientando que "as próprias paredes exteriores não são de alvenaria, são também de chapa, tipo sanduíche, portanto, toda a estrutura acabou por colapsar, devido às altas temperaturas".

José Morais acrescentou que à chegada dos bombeiros a estrutura já estava "absolutamente tomadas pelas chamas. Foi uma propagação muito rápida".

Todos os armazéns têm o mesmo proprietário, que a Lusa contactou para obter mais esclarecimentos, mas sem sucesso até ao momento.

O alerta para este incêndio, que não provocou vítimas, foi recebido às 4h41 desta quarta-feira.

A Câmara de Paredes lamentou, entretanto, os danos materiais e os prejuízos causados para as empresas e os postos de trabalho afetados.

Numa resposta escrita a um pedido de esclarecimento enviado pela Lusa, a autarquia esclarece que, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, esteve no local a acompanhar o incêndio.

Nesta fase, a autarquia encontra-se, ainda, a apurar os danos com os bombeiros e as autoridades competentes.